NYT: ЕС может сменить газовую зависимость с России на США

В течение ближайших шести месяцев ЕС полностью прекратит импорт российского сжиженного природного газа. Для компенсации выпадающих объемов Европа агрессивно нарастила закупки топлива у США. Сегодня американские производители обеспечивают около двух третей европейского импорта СПГ, и их доля может достичь 80 процентов к концу десятилетия.