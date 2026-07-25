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NYT: ЕС может сменить газовую зависимость с России на США

Европейский союз опасается, что после полного отказа от российского газа может попасть в зависимость от американских энергоносителей. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает The New York Times.

Европейский союз опасается, что после полного отказа от российского газа может попасть в зависимость от американских энергоносителей. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает The New York Times.

В течение ближайших шести месяцев ЕС полностью прекратит импорт российского сжиженного природного газа. Для компенсации выпадающих объемов Европа агрессивно нарастила закупки топлива у США. Сегодня американские производители обеспечивают около двух третей европейского импорта СПГ, и их доля может достичь 80 процентов к концу десятилетия.

Однако отношения между Вашингтоном и европейскими столицами находятся в критическом состоянии из-за угроз Трампа ввести пошлины, его притязаний на Гренландию и разногласий по поводу военной кампании США против Ирана.

— Это вызвало сильную тревогу среди лидеров оборонного и энергетического секторов, которые опасаются, что Европа, освобождаясь от гнета российской газовой монополии, предоставляет Вашингтону — и непредсказуемому американскому президенту — чрезмерное влияние на свою внутреннюю энергетическую политику, — пишет NYT.

Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF. Политик попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им гражданам страны.

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