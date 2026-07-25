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Старший лейтенант Литвинцев спас раненых под обстрелом ВСУ

Российский военнослужащий Максим Литвинцев эвакуировал двух раненых бойцов под обстрелом украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Максим Литвинцев эвакуировал двух раненых бойцов под обстрелом Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что командир взвода — врач медицинского взвода старший Литвинцев организовал эвакуацию раненых.

По данным ведомства, после начала наступления на позиции украинских войск двое штурмовиков получили ранения. Литвинцев оперативно добрался до российских бойцов и оказал первую помощь.

«Противник не прекращал огневое воздействие как артиллерийским огнём, так и с применением ударных дронов. Понимая, что для сохранения жизни, раненых следует срочно доставить в подвижную медицинскую группу, Максим принял решение: несмотря на угрозу для жизни начинать эвакуацию», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что военнослужащий закрепил раненых на мобильных средствах эвакуации и постоянно наблюдал за действиями беспилотников украинских войск.

«Под его руководством эвакуационная группа доставила раненых бойцов в подвижную медицинскую группу, где им незамедлительно была оказана помощь и организована отправка по дальнейшим этапам эвакуации», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.

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