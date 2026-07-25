Старший лейтенант Литвинцев спас раненых под обстрелом ВСУ

«Противник не прекращал огневое воздействие как артиллерийским огнём, так и с применением ударных дронов. Понимая, что для сохранения жизни, раненых следует срочно доставить в подвижную медицинскую группу, Максим принял решение: несмотря на угрозу для жизни начинать эвакуацию», — говорится в сообщении.