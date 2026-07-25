Битва лазеров: Украина и РФ померяются супероружием на поле боя

«Мощность этого лазера — всего 7−9 киловатт. Это очень мало, — заявил Кнутов. — Для сравнения: в Израиле лазер выдает 100 киловатт, у американцев — 30, британцы делают по 30 киловатт, даже Индия с Турцией создают установки на 15 киловатт. Украине же подсунули откровенно слабую версию. Поэтому заявления о поражении самолетов на дальности в пять километров — на мой взгляд, хорошая придумка. Такой мощности хватит лишь на повреждение оптики, видеокамер дронов или, в теории, на ослепление пилота, но прожечь обшивку самолета либо корпус ракеты на такой дистанции абсолютно невозможно».