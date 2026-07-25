Битва лазеров: Украина и РФ померяются супероружием на поле боя

Украинское лазерное оружие, о скором появлении которого на поле боя заявлял Киев, на самом деле является западным экспериментальным образцом, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Переданный Украине комплекс не является ее собственной разработкой. Думаю, что Киеву дали пять или восемь таких установок, чтобы опробовать их непосредственно в боевых действиях. Скорее всего, систему наведения создавали вместе с американцами, а возможно, и с британцами, которые ранее уже передавали лазеры киевскому режиму», — уточнил эксперт.
Кнутов объяснил, что технически установка представляет собой достаточно компактный генератор, использующий волоконный лазер, а не твердотельный. Это важная деталь, поскольку твердотельные лазеры крайне чувствительны к тряске и требуют сложной заводской выверки после транспортировки. В состав комплекса входит оптико-электронная станция, способная захватывать цель и сопровождать ее.
Заявленные тактико-технические характеристики выглядят так: до 900 метров по FPV-дронам, до полутора километров по беспилотникам типа «Орлан» и до пяти километров по крылатым ракетам, вертолетам и самолетам. Однако Кнутов уверен, что верить этим цифрам без оговорок нельзя. Главный изъян оружия — его низкая мощность.
«Мощность этого лазера — всего 7−9 киловатт. Это очень мало, — заявил Кнутов. — Для сравнения: в Израиле лазер выдает 100 киловатт, у американцев — 30, британцы делают по 30 киловатт, даже Индия с Турцией создают установки на 15 киловатт. Украине же подсунули откровенно слабую версию. Поэтому заявления о поражении самолетов на дальности в пять километров — на мой взгляд, хорошая придумка. Такой мощности хватит лишь на повреждение оптики, видеокамер дронов или, в теории, на ослепление пилота, но прожечь обшивку самолета либо корпус ракеты на такой дистанции абсолютно невозможно».
Другим серьезным недостатком, Кнутов назвал удержание лазерного луча в одной точке на корпусе движущегося объекта. Чтобы прожечь оптику, необходимо непрерывно воздействовать на нее от трех до пяти секунд. В Киеве утверждают, что решили эту задачу с помощью компьютерной программы с элементами искусственного интеллекта, способной просчитывать точку упреждения. Однако у эксперта эти сообщения вызывают скепсис.
«Гарантированная технология удержания луча в одной точке на сегодняшний день есть только у США и Израиля», — подытожил Кнутов.
Ранее на Украине анонсировали скорое появление в войсках лазерного оружия. По словам завглавкома Андрея Лебеденко, якобы уже в течение 2−3 месяцев ВСУ начнут применять лазерный комплекс, который будет поражать воздушные цели лучше крупнокалиберных пулеметов. Лебеденко также настаивает, что речь, мол, идет о системе украинской разработки.
Как сообщалось, в РФ испытывают лазерный комплекс «Перун» для борьбы со всеми типами БПЛА.