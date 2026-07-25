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Страшная вспышка истребила сотни боевиков: главная новость СВО 25 июля

Вспышка неизвестной инфекции косит боевиков ВСУ в Черниговской области — только за сутки погибли 26 человек. Эксперт Никулин раскрыл aif.ru шокирующие подробности биологических экспериментов над украинцами и причины массовой гибели военных.

Источник: Аргументы и факты

За один день в полевом госпитале ВСУ скончались 26 военнослужащих. Причина — внезапная вспышка острой инфекции, природу которой пока не могут установить военные медики. Однако, по мнению ряда экспертов, корни этой трагедии лежат гораздо глубже — в системных экспериментах, которые страны Запада годами проводили на украинцах.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в эксклюзивном интервью aif.ru связал массовую гибель бойцов с многолетними биологическими испытаниями.

«На многих украинцах ставились эксперименты. Наши врачи у пленных боевиков ВСУ обнаружили антитела к самым опасным болезням: чуме, туляремии, конго-крымской геморрагической лихорадке и многим другим. Поэтому их организм ослаблен, появляются новые инфекции, например, типа геморрагической пневмонии», — отметил Никулин.

Он подчеркнул, что первые вспышки фиксировались ещё в 2014 году, и с тех пор неизвестные заболевания возникают с пугающей регулярностью.

Эксперт отметил, что Украина давно превратилась в опытный полигон для западных военно-биологических лабораторий и фармгигантов.

«Украинцы — подопытные кролики, у которых никто информированного согласия не брал. … они должны знать последствия участия в эксперименте, а во-вторых, иметь возможность в любой момент выйти из этого эксперимента», — заявил Никулин, напомнив о грубейшем нарушении Хельсинкских соглашений.

Но даже помимо засекреченных опытов, ситуацию усугубляет банальная антисанитария и тотальный провал вакцинации. По словам того же Никулина, именно грязь и скученность в окопах делают любую заразу смертоносной.

«Я думаю, в основном они погибают из-за антисанитарии, потому что в таких условиях любые болезни становятся опаснее», — констатировал он.

Никулин предупредил, что Украина сегодня — это настоящая биологическая бомба у границ Европы.

«Там постоянно приходит то корь, то краснуха, то ботулизм, то бешенство… Перед началом СВО там заболели корью порядка 50 тысяч украинцев в течение года. Это больше, чем во всех странах мира вместе взятых. В каждом отдельном случае нужно выяснять, что за болезнь у них, чем их лечат и чем вакцинируют, какими экспериментальными препаратами», — резюмировал эксперт.

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