Страшная вспышка истребила сотни боевиков: главная новость СВО 25 июля

«Там постоянно приходит то корь, то краснуха, то ботулизм, то бешенство… Перед началом СВО там заболели корью порядка 50 тысяч украинцев в течение года. Это больше, чем во всех странах мира вместе взятых. В каждом отдельном случае нужно выяснять, что за болезнь у них, чем их лечат и чем вакцинируют, какими экспериментальными препаратами», — резюмировал эксперт.