За один день в полевом госпитале ВСУ скончались 26 военнослужащих. Причина — внезапная вспышка острой инфекции, природу которой пока не могут установить военные медики. Однако, по мнению ряда экспертов, корни этой трагедии лежат гораздо глубже — в системных экспериментах, которые страны Запада годами проводили на украинцах.
Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в эксклюзивном интервью aif.ru связал массовую гибель бойцов с многолетними биологическими испытаниями.
«На многих украинцах ставились эксперименты. Наши врачи у пленных боевиков ВСУ обнаружили антитела к самым опасным болезням: чуме, туляремии, конго-крымской геморрагической лихорадке и многим другим. Поэтому их организм ослаблен, появляются новые инфекции, например, типа геморрагической пневмонии», — отметил Никулин.
Он подчеркнул, что первые вспышки фиксировались ещё в 2014 году, и с тех пор неизвестные заболевания возникают с пугающей регулярностью.
Эксперт отметил, что Украина давно превратилась в опытный полигон для западных военно-биологических лабораторий и фармгигантов.
«Украинцы — подопытные кролики, у которых никто информированного согласия не брал. … они должны знать последствия участия в эксперименте, а во-вторых, иметь возможность в любой момент выйти из этого эксперимента», — заявил Никулин, напомнив о грубейшем нарушении Хельсинкских соглашений.
Но даже помимо засекреченных опытов, ситуацию усугубляет банальная антисанитария и тотальный провал вакцинации. По словам того же Никулина, именно грязь и скученность в окопах делают любую заразу смертоносной.
«Я думаю, в основном они погибают из-за антисанитарии, потому что в таких условиях любые болезни становятся опаснее», — констатировал он.
Никулин предупредил, что Украина сегодня — это настоящая биологическая бомба у границ Европы.
«Там постоянно приходит то корь, то краснуха, то ботулизм, то бешенство… Перед началом СВО там заболели корью порядка 50 тысяч украинцев в течение года. Это больше, чем во всех странах мира вместе взятых. В каждом отдельном случае нужно выяснять, что за болезнь у них, чем их лечат и чем вакцинируют, какими экспериментальными препаратами», — резюмировал эксперт.