Венесуэла покидает МУС: в чем причина

По поручению уполномоченного президента Делси Родригес власти Венесуэлы направили генсеку ООН Антониу Гутерришу уведомление о денонсации Римского статута, что запускает процесс выхода республики из юрисдикции МУС.
Пласенсиа добавил, что Каракас считает деятельность МУС географически предвзятой. По его словам, подобный подход превращает международное правосудие в инструмент политического давления.
Ранее KP.RU сообщал, что ассамблея МУС отстранила прокурора суда Карима Хана от должности. По словам председателя спецсессии Пайви Кокуранта, 82 из 125 стран-участниц поддержали данное решение. Это произошло после обвинений прокурора в сексуальных домогательствах.
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