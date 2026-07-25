Житель Индии прыгнул в кремационную печь за телом умершей бабушки

История китаянки Чэнь Цуй Цзюй больше похожа на сюжет для кино. Девушка жила в бедности и едва сводила концы с концами, а однажды потеряла сознание прямо на берегу реки. Полицейские решили, что она мертва, и отправили тело в морг. Чэнь пришла в себя, когда ее начали готовить к кремации. После этого девушка прославилась на всю страну, ее заметил один художник. Он научил Чэнь живописи, и теперь ее картины выставляются по всему миру. «Вечерняя Москва» рассказала эту историю «чудесного воскрешения».