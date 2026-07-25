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Россиянам раскрыли секреты борьбы с вредителями на даче

Кялов: в борьбе с муравьями помогут гелевые приманки.

Источник: Комсомольская правда

Универсального способа борьбы с муравьями, слизнями и саранчой нет — важно не запускать проблему. Об этом сообщил специалист по защите растений Илья Кялов для РИА Новости.

Главная ошибка при борьбе с муравьями, по словам специалиста, — бороться с теми особями, что видны на поверхности, забывая о подземной части колонии. Эксперт настаивает на необходимости комплексного решения проблемы.

«Лучше всего работают гелевые приманки: рабочие особи принимают их за пищу, относят в муравейник и кормят остальных членов колонии, включая матку. Именно поэтому эффект появляется не сразу, а через несколько дней», — пояснил эксперт.

При борьбе со слизнями следует отказаться от переувлажнение грядок и полива растения утром.

Саранчу необходимо уничтожать на раннем этапе, пока молодые особи еще не обрели способность к полету и сбиваются в плотные группы.

Кроме того, важно помнить об обработке всей территории — опрыскивать инсектицидами следует не только культурные растения, но и газонную траву.

Напомним, что выращивание на дачном участке ипомеи розовой может обернуться уголовной и административной ответственностью.