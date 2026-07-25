Умер режиссер «Маски» Чак Рассел

После долгого перерыва в карьере Рассел в середине 2010-х вернулся в кино, сняв экшены «Я есть гнев» (2016) и «Райский город» (2022) с Джоном Траволтой и Брюсом Уиллисом. Его последней работой стал ремейк фильма ужасов «Ведьмина доска», который вышел в 2024 году.