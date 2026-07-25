Растерзали в море: инструкторы НАТО встретили жуткий конец в Одессе

В портовых городах Украины, включая Измаил, Очаков, Николаев и Одессу, постоянно дислоцируются офицеры стран НАТО, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Он раскрыл, чем именно занимаются там иностранные специалисты и как российские удары заставляют их эвакуироваться санитарной авиацией.
Ранее в Минобороны сообщили о поражении в порту Измаил Одесской области плавучего дока, где хранились автономные необитаемые подводные аппараты ВСУ. Было уничтожено три склада с безэкипажными катерами и ангар, в котором находилась техника.
По словам Липового, присутствие западных военных в логистических узлах — не разовая акция, а системная работа, встроенная в процесс управления ВСУ.
«На базах не только в Измаиле, но и в Очакове, Николаеве, Одессе постоянно находятся иностранные наёмники и инструкторы. Они обучают личный состав применению западных образцов вооружения. Кроме того, там присутствуют так называемые кураторы — они сидят в пунктах принятия решений, контролируя их правильность и общую стратегию применения сил», — заявил генерал.
Высокая концентрация таких кураторов и инструкторов, отметил Липовой, делает портовые командные центры приоритетными целями. После каждого точного удара фиксируется характерная активность в воздушном пространстве сопредельных стран.
«Каждый раз после нанесения нами ударов по таким пунктам мы видим резкую активизацию санитарной авиации. Борты прилетают в Польшу, в Болгарию и вывозят с Украины раненых. И, скорее всего, это не простые наёмники. Это высокопоставленные “трёхсотые” — генералы, старшие кураторы, инструкторы, за которыми специально высылают медицинскую авиацию. Они для своего командования — ценный невозвратный ресурс», — пояснил Липовой.
Он добавил, что работа по уничтожению таких центров высокоточными ударами ведётся постоянно.
Ранее Липовой рассказал, по каким каналам Украина получает западное оружие, что именно ввозится через порты и как российские военные уничтожают эти грузы.