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Растерзали в море: инструкторы НАТО встретили жуткий конец в Одессе

Генерал-майор Липовой рассказал о местах дислокации иностранных кураторов в украинских портах. Военный эксперт раскрыл, какие задачи выполняют западные специалисты и как их уничтожают.

Источник: Аргументы и факты

В портовых городах Украины, включая Измаил, Очаков, Николаев и Одессу, постоянно дислоцируются офицеры стран НАТО, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Он раскрыл, чем именно занимаются там иностранные специалисты и как российские удары заставляют их эвакуироваться санитарной авиацией.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении в порту Измаил Одесской области плавучего дока, где хранились автономные необитаемые подводные аппараты ВСУ. Было уничтожено три склада с безэкипажными катерами и ангар, в котором находилась техника.

По словам Липового, присутствие западных военных в логистических узлах — не разовая акция, а системная работа, встроенная в процесс управления ВСУ.

«На базах не только в Измаиле, но и в Очакове, Николаеве, Одессе постоянно находятся иностранные наёмники и инструкторы. Они обучают личный состав применению западных образцов вооружения. Кроме того, там присутствуют так называемые кураторы — они сидят в пунктах принятия решений, контролируя их правильность и общую стратегию применения сил», — заявил генерал.

Высокая концентрация таких кураторов и инструкторов, отметил Липовой, делает портовые командные центры приоритетными целями. После каждого точного удара фиксируется характерная активность в воздушном пространстве сопредельных стран.

«Каждый раз после нанесения нами ударов по таким пунктам мы видим резкую активизацию санитарной авиации. Борты прилетают в Польшу, в Болгарию и вывозят с Украины раненых. И, скорее всего, это не простые наёмники. Это высокопоставленные “трёхсотые” — генералы, старшие кураторы, инструкторы, за которыми специально высылают медицинскую авиацию. Они для своего командования — ценный невозвратный ресурс», — пояснил Липовой.

Он добавил, что работа по уничтожению таких центров высокоточными ударами ведётся постоянно.

Ранее Липовой рассказал, по каким каналам Украина получает западное оружие, что именно ввозится через порты и как российские военные уничтожают эти грузы.

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