Кино для всей семьи, кафешантан с Вертинским и ночной драйв на роликах: чем заняться на выходных в Красноярске

Последние выходные июля в Красноярске будут пасмурными и дождливыми.
В субботу, 25 июля, дождь будет идти весь день. Утром ожидается гроза, температура составит около +19 °C. Днём воздух прогреется до +24 °C. Ливень стихнет только к вечеру.
В воскресенье, 26 июля, ночью осадки прекратятся. Однако уже к 10:00 утра снова начнётся небольшой дождь, который продолжится до вечера. Будет пасмурно. Днём температура достигнет максимум +24 °C.
«Мой дикий друг. Возвращение домой».
Где: «Мечта», «Эпицентр».
Когда: 25 и 26 июля.
Когда Саша снова встречает своего дикого друга, лиса Рыжего, он узнает, что семью лиса похитил передвижной зоопарк. Мальчик решает во что бы то ни стало вернуть их домой. Впереди его ждет опасное путешествие и встреча с новым настоящим другом.
«Колючая и ушастый».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Мечта», «Эпицентр».
Когда: 25 и 26 июля.
Холли — юная и любознательная ежиха, которую после гибели родителей чрезмерно опекает брат, а их сосед Уолтер — глава семейства кроликов, отец более 50 маленьких детей. Уолтер и Холли устали от размеренной жизни и жаждут приключений. Однажды Уолтер теряет память, и Холли идет на небольшой обман, чтобы отправиться с ним в незабываемое путешествие, полное новых знакомств, неожиданных опасностей и приключений.
Летний день.
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.
Когда: 25 июля.
Абсурдистская пьеса повествует о трех героях, случайно встретившихся при крайне специфичных обстоятельствах. Можно представить ситуацию как типичный любовный треугольник, если бы не абсурдная вера одного из героев в свое полное и сокрушительное невезение по жизни, а второго — в свое «проклятие» получать все с легкостью и без всяких проблем. И то и другое мироощущение делает героев несчастными, а с появлением третьего, точнее, третьей героини, надежда на счастье становится еще невероятнее.
Дебютный спектакль режиссера Виктора Чарикова объединяет актеров из разных театров города. Комедийность ситуаций и образов смешивается с трагическим абсурдом, а разноплановость актеров позволяет наполнить действие живой музыкой и танцем.
Песенки Вертинского. Опус № 2.
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.
Когда: 26 июля.
Театр Пушкина приглашает провести время в кафешантане, которое возникнет под крышей театра как иллюзия, как сказка о каком-то ином мире, в котором даже печаль становится светлая, улыбка тонкая и искренняя, а сердце чистым и наполненным. Уникальность этого кафе в том, что граница между сценой и зрительным залом исчезает, а зритель и артисты оказываются как никогда близки.
Проводником этот мир иллюзий для нас станут песенки Александра Николаевича Вертинского. Да, вы не ошиблись — не песни и романсы, а «песенки». Именно так их назвал великий шансонье, когда первые ноты со своими произведениями отдавал в типографию.
Три века русского искусства.
Где: Музей им. В. И. Сурикова, Отдел искусства XX-XXI веков, проспект Мира, 12.
Когда: 25 и 26 июля.
Выставка-событие. Спустя почти год красноярцы и гости города снова увидят подлинники Василия Сурикова, а также редкие иконы приенисейского письма, произведения художников-передвижников, русских импрессионистов — самые узнаваемые произведения из собрания Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова.
26 июля — лекция «Как передвижники изменили русскую живопись».
Ночные роллеры.
Где: остров Татышев.
Когда: 25 июля.
Остров Татышев вновь превратится в центр притяжения для всех, кто не представляет свою жизнь без драйва, скорости и роликов! Для спортсменов подготовлены крутые дистанции. Юные роллеры (7−8 и 9−11 лет) сразятся на дистанции 4 500 метров (1 круг). Взрослые участники побороздят ночной остров на высокой скорости, проехав 3 круга общей протяжённостью 13 500 метров!
Пока роллеры готовятся к стартам, для болельщиков и гостей развернётся настоящий праздник. С 20:00 до полуночи — зажигательный диджей, харизматичный ведущий и другие развлекательные моменты.
Группа «Легче».
Где: ТЮЗ, Вавилова, 25.
Когда: 25 июля.
Когда лето на пике, самое время довериться живой музыке. В Театральном дворике ТЮЗа — акустический вечер группы «Легче» с концертной программой «Всё будет хорошо». Анна и Александр Клевцовы пишут о том, что прожили сами: о любви, которая не боится быта, о родительском счастье, о вере в лучшее даже в непростые дни. Их тексты — без натяжки и фальши, а мелодии остаются в голове с первого припева.
Что бы почитать…
Если вы не успели на неделе и пропустили самое интересное.
От 70 тысяч до полумиллиона рублей в год: сколько стоит учеба в вузах Красноярска «Стоять над схваткой»: как устроена система общественного наблюдения за выборами в Красноярском крае «Не подвозите и не покупайте билет»: как помочь потерявшемуся пожилому человеку «Машинам здесь не место?»: почему центр Красноярска забирают у водителей и отдают пешеходам Подземное море, умные дома и кипяток под открытым небом: зачем ехать в Тюмень.
Все события в афише Newslab.