Кино для всей семьи, кафешантан с Вертинским и ночной драйв на роликах: чем заняться на выходных в Красноярске

Абсурдистская пьеса повествует о трех героях, случайно встретившихся при крайне специфичных обстоятельствах. Можно представить ситуацию как типичный любовный треугольник, если бы не абсурдная вера одного из героев в свое полное и сокрушительное невезение по жизни, а второго — в свое «проклятие» получать все с легкостью и без всяких проблем. И то и другое мироощущение делает героев несчастными, а с появлением третьего, точнее, третьей героини, надежда на счастье становится еще невероятнее.