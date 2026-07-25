Зарубежный отдых для жителей Красноярского края за год заметно подорожал

Услуги зарубежного туризма в Красноярском крае за год подорожали на 16,38%. Об этом сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата.
Только за июнь стоимость зарубежных поездок выросла на 11,37% по сравнению с маем. Это стало самым заметным повышением среди основных видов услуг в регионе.
Цены увеличились из-за сезонного роста спроса на путешествия и ослабления рубля в июне. Дороже стали туры в страны Юго-Восточной Азии, Турцию и Египет.
В целом услуги в Красноярском крае за месяц подорожали на 1,26%, а за год на 10,66%. Зарубежный туризм при этом рос в цене быстрее большинства других направлений.