TMZ: P. Diddy попал в одиночную камеру из-за драки с заключённым

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) оказался в одиночной камере после драки с заключённым, информирует TMZ.
По данным издания, потасовка произошла после того, как один из заключённых оскорбил рэпера.
«Заключённые начали толкать друг друга и наносить удары. Рэпер “хорошо держался”, но потасовку быстро остановили надзиратели», — говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре 2024 года Шону Комбсу были официально предъявлены обвинения в торговле людьми, а также в организации преступной деятельности и проституции. Рэпер был заключён под стражу.
В октябре 2025 года P. Diddy приговорили к четырём годам и двум месяцам тюремного заключения.