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TMZ: P. Diddy попал в одиночную камеру из-за драки с заключённым

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) оказался в одиночной камере после драки с заключённым, информирует TMZ.

Источник: Аргументы и факты

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) оказался в одиночной камере после драки с заключённым, информирует TMZ.

По данным издания, потасовка произошла после того, как один из заключённых оскорбил рэпера.

«Заключённые начали толкать друг друга и наносить удары. Рэпер “хорошо держался”, но потасовку быстро остановили надзиратели», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2024 года Шону Комбсу были официально предъявлены обвинения в торговле людьми, а также в организации преступной деятельности и проституции. Рэпер был заключён под стражу.

В октябре 2025 года P. Diddy приговорили к четырём годам и двум месяцам тюремного заключения.