В Хабаровском крае фальшивые чеки с QR-кодами раскрыли аферу с соцконтрактами на 7 млн рублей

После этого в документы вносились заведомо ложные сведения о приобретении оборудования и реализации мер поддержки. Чтобы подтвердить фиктивные расходы, обвиняемая подделывала документы и изготавливала чеки с QR-кодами. Однако при проверке одного из них выяснилось, что код вел не на сведения о покупке техники, а на сертификат о вакцинации.