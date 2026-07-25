В Хабаровском крае фальшивые чеки с QR-кодами раскрыли аферу с соцконтрактами на 7 млн рублей

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств на сумму около 6,95 млн рублей. По версии следствия, бывшая сотрудница центра социальной поддержки вместе с сообщником организовала схему с фиктивными социальными контрактами. С 2022 по 2024 год фигуранты подыскивали малоимущих граждан и предлагали им оформить соцконтракты, обещая получить деньги без реальных затрат.
После этого в документы вносились заведомо ложные сведения о приобретении оборудования и реализации мер поддержки. Чтобы подтвердить фиктивные расходы, обвиняемая подделывала документы и изготавливала чеки с QR-кодами. Однако при проверке одного из них выяснилось, что код вел не на сведения о покупке техники, а на сертификат о вакцинации.
В результате бюджету был причинен ущерб на сумму порядка 6 миллионов 950 тысяч рублей. Уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат») направлено для рассмотрения в суд. До вынесения решения обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.