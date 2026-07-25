Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 июля

Сегодня у Овнов энергии будет с избытком, но важно направить ее в правильное русло. Импульсивность может привести к ненужным спорам и необдуманным тратам. Перед тем как резко реагировать на слова коллег или близких, возьмите небольшую паузу. Снять внутреннее напряжение поможет любая физическая активность — от прогулки до интенсивной тренировки.