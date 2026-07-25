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Комсомольчанку развели на 54 тысячи при бронировании коттеджа в Приморье

После внесения предоплаты объявление исчезло, а предполагаемый хозяин жилья перестал выходить на связь.

Жительница Комсомольска-на-Амуре лишилась 54 тысяч рублей, пытаясь снять коттедж для отдыха на побережье Приморья. После внесения предоплаты объявление исчезло, а предполагаемый хозяин жилья перестал выходить на связь, сообщили в городской полиции.

Пятидесятитрёхлетняя горожанка нашла подходящий дом в интернете и обсудила с автором объявления условия проживания. Для подтверждения брони она перевела 30 процентов от общей стоимости аренды.

Уже на следующий день женщина не смогла найти публикацию на сайте. Связаться с арендодателем также не удалось, после чего комсомольчанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы. Сейчас оперативники разыскивают причастных к афере.