Комсомольчанку развели на 54 тысячи при бронировании коттеджа в Приморье

Жительница Комсомольска-на-Амуре лишилась 54 тысяч рублей, пытаясь снять коттедж для отдыха на побережье Приморья. После внесения предоплаты объявление исчезло, а предполагаемый хозяин жилья перестал выходить на связь, сообщили в городской полиции.
Пятидесятитрёхлетняя горожанка нашла подходящий дом в интернете и обсудила с автором объявления условия проживания. Для подтверждения брони она перевела 30 процентов от общей стоимости аренды.
Уже на следующий день женщина не смогла найти публикацию на сайте. Связаться с арендодателем также не удалось, после чего комсомольчанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы. Сейчас оперативники разыскивают причастных к афере.