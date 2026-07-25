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Жителей Пермского края предупредили о тумане, грозах и сильном ветре 25 июля

Спасатели призвали жителей соблюдать меры предосторожности.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае 25 июля ожидается ухудшение погодных условий. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах ночью возможны туман и грозы. Во время грозы скорость порывов ветра может достигать 15−20 метров в секунду.

Из-за неблагоприятной погоды возрастает риск аварий на объектах электроснабжения, повреждения линий связи и энергооборудования, а также возникновения пожаров из-за ударов молнии. Кроме того, возможны происшествия на водоемах и туристических маршрутах региона.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю призвали жителей соблюдать меры предосторожности. Не рекомендуется находиться рядом с линиями электропередачи. При перебоях с электричеством следует отключить бытовые приборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Автомобилистам советуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе проезжей части.

Во время грозы спасатели рекомендуют отказаться от прогулок и поездок, укрыться в капитальном здании, закрыть окна и отключить электроприборы. На улице не следует прятаться под высокими деревьями.

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