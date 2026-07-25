В Хабаровском крае мошенники под видом дочери пенсионерки выманили 500 тыс рублей

Как рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю, злоумышленники разыграли перед пенсионеркой сценарий экстренной ситуации. Ей позвонила женщина, которая, по словам потерпевшей, представилась её дочерью и в истерике сообщила, что ударила чужого ребёнка, а на лечение срочно нужны деньги. Далее разговор продолжил мужчина, который под предлогом уточнения деталей выведал у пенсионерки данные о её сбережениях и назвал адрес, где они хранятся.