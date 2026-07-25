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Немедленный удар в цель: мощные взрывы тряхнули Одессу в ответ на атаки РФ

Приоритетом является немедленное уничтожение логистических узлов и мест сборки беспилотников ВСУ. Военный эксперт Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru сказал, как Россия отвечает на атаки противника.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ отвечают на атаки беспилотников украинских формирований комплексными упреждающими ударами. Как сообщил aif.ru заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов, приоритетом становится немедленное уничтожение логистических узлов и мест сборки беспилотников.

«Самый грамотный подход — упреждать. Как только разведка докладывает о любом скоплении техники, вооружения, личного состава или готовых к отправке беспилотников, удар наносится немедленно, без ожидания удобных погодных условий или темноты. У нас для этого дежурят необходимые силы и средства: это и авиационный комплекс “Кинжал”, и “Цирконы” морского базирования, и наземные “Искандеры”, а также “Герани” разных модификаций. Сегодня почти вся нагрузка по западным поставкам для Украины сконцентрировалась на Одесском комплексе портов и причалов, вплоть до дельты Днепра. Именно поэтому российская армия дифференцированно и каждую ночь наносит точечные и одиночные удары, как только фиксируем разгрузку вооружений или комплектующих», — подчеркнул Попов.

Генерал также отметил, что противник рассредоточил производство ракетной техники и дронов по небольшим городам и посёлкам.

«Теперь нет централизованных огромных заводов, их цеха размером не больше четверти футбольного поля разбросаны по всей Украине. Нам приходится выискивать эти точки. Как только находим — удар наносится незамедлительно, даже если цель находится в небольшом населённом пункте вроде тех, по которым мы работали в Кировоградской области. Главный принцип остаётся неизменным — немедленное огневое воздействие, чтобы предотвратить запуски по нашей территории», — резюмировал Попов.

Ранее Попов сообщил, откуда ВСУ в ночь на 24 июля запустили беспилотники на Ленинградскую область, а также сказал, откуда была атакована Тверь и Кировская область.

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