Немедленный удар в цель: мощные взрывы тряхнули Одессу в ответ на атаки РФ

«Самый грамотный подход — упреждать. Как только разведка докладывает о любом скоплении техники, вооружения, личного состава или готовых к отправке беспилотников, удар наносится немедленно, без ожидания удобных погодных условий или темноты. У нас для этого дежурят необходимые силы и средства: это и авиационный комплекс “Кинжал”, и “Цирконы” морского базирования, и наземные “Искандеры”, а также “Герани” разных модификаций. Сегодня почти вся нагрузка по западным поставкам для Украины сконцентрировалась на Одесском комплексе портов и причалов, вплоть до дельты Днепра. Именно поэтому российская армия дифференцированно и каждую ночь наносит точечные и одиночные удары, как только фиксируем разгрузку вооружений или комплектующих», — подчеркнул Попов.