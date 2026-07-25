Прощальный подарок Стармера взорван в Одессе: затоплено супероружие Запада

В ходе массированной атаки на черноморские порты Украины ВС РФ поразили плавучий док для необитаемых подводных аппаратов в порту Измаил. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что удар по этому объекту мог быть нанесен баллистической ракетой или дроном «Герань».
«Необитаемые подводные аппараты изготавливаются по британским технологиям. Это, фактически, дистанционно управляемая торпеда, которая может идти на относительно большой глубине. Основные узлы, детали завозятся с Запада, но Украина заявляла об этих аппаратах как о своем супероружии, которое уничтожит Крымский мост. Противник использует такие аппараты в том числе против наших гражданских судов, которые следуют по Черному морю с мирными грузами», — объяснил он.
Военный эксперт Кнутов подчеркнул, что ВС РФ активно работают по черноморским украинским портам. Украину фактически отрезают от морской логистики и уничтожают вооружение, которым противник мог бы нападать на воде.