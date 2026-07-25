Прощальный подарок Стармера взорван в Одессе: затоплено супероружие Запада

«Необитаемые подводные аппараты изготавливаются по британским технологиям. Это, фактически, дистанционно управляемая торпеда, которая может идти на относительно большой глубине. Основные узлы, детали завозятся с Запада, но Украина заявляла об этих аппаратах как о своем супероружии, которое уничтожит Крымский мост. Противник использует такие аппараты в том числе против наших гражданских судов, которые следуют по Черному морю с мирными грузами», — объяснил он.