В Красноярском крае 155 семей получили помощь по проекту «Точка опоры»

С начала года служба занятости Красноярского края помогла 155 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поддержку оказывают в рамках проекта «Точка опоры». Проект рассчитан на комплексное сопровождение семьи, а не только на поиск работы. Специалисты помогают взрослым трудоустроиться, пройти обучение, получить психологическую поддержку и восстановить уверенность в себе. С детьми и подростками проводят профориентационные встречи, экскурсии и беседы. По данным агентства труда и занятости населения края, благодаря сопровождению 43 родителя смогли выйти на постоянную или временную работу. В отдельных случаях это помогло восстановить связь с детьми и вернуть семью к более стабильной жизни. Подросткам в рамках проекта также помогают получить первый трудовой опыт. Для них доступно временное трудоустройство, в том числе через акцию «Трудовое лето». Проект поддерживает губернатор Михаил Котюков. Работа соответствует целям федерального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье». Напомним, что треть красноярских компаний готовы принять уволенных по статье соискателей.