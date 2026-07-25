Сотрудник ТЦК в Киеве мобилизовал мужчину прямо в вестибюле метро

По информации источника, мужчину прижали к стене, скрутили руки за спиной, вывели из вестибюля и усадили в машину. Очевидцы пытались помешать мобилизации словесно, однако безуспешно. Им удалось заснять номер автомобиля, на котором увезли мобилизованного, передает Lenta.ru.