Сотрудник ТЦК в Киеве мобилизовал мужчину прямо в вестибюле метро

В Киеве сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) вместе с двумя полицейскими мобилизовал мужчину прямо в вестибюле метро. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает издание «Страна.ua».
По информации источника, мужчину прижали к стене, скрутили руки за спиной, вывели из вестибюля и усадили в машину. Очевидцы пытались помешать мобилизации словесно, однако безуспешно. Им удалось заснять номер автомобиля, на котором увезли мобилизованного, передает Lenta.ru.
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в селе Любче Волынской области насильно мобилизовали настоятеля храма святого Иоанна Милостивого, протоиерея Иоанна Кузьминского. Группа людей в камуфляжной форме и масках схватила мужчину и потащила его в микроавтобус.
До этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец утверждал, что общество страны находится на грани силового противостояния с властью из-за провала мобилизации.
Он также рассказал, что недавно сотрудник территориального центра комплектования во Львове избил и стал душить женщину. Она попыталась защитить мужчину, которого хотели насильно мобилизовать.