Страж Арктики получил задачу: крейсер РФ может завершить конфликт с НАТО

«Некоторые эксперты, аналитики говорят, что время таких кораблей прошло. Но нет, это корабли дальней океанской и морской зоны, они способны решать оперативно-тактические задачи по отражению всех устремлений противника. Тем более, что обстановка накаляется в Арктике, исходя из того, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО», — подытожил Дандыкин.