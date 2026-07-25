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Страж Арктики получил задачу: крейсер РФ может завершить конфликт с НАТО

Западные СМИ трубят о самом вооружённом крейсере «Адмирал Нахимов» в мире. Военный эксперт Дандыкин раскрыл, где будет выполнять задачи корабль и какую угрозу он представляет для противника. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Крейсер «Адмирал Нахимов» станет угрозой для стран НАТО, он будет решать задачи в Арктике, учитывая исходящие угрозы от Финляндии и Швеции после вступления в НАТО. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее американская газета Military Watch Magazine назвала крейсер «Адмирал Нахимов» самым вооруженным кораблем в мире. В то же время SlashGear писал, что судно будет после возвращения в строй обеспечивать безопасность российских атомных подводных лодок с ядерными ракетами.

«“Адмирал Нахимов” — это страж наших арктических рубежей, он может заходить в Тихий океан и Атлантику, решать там задачи. На его борту находится 3 боевых вертолета различного класса. С новым вооружением у него появятся новые возможности», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что на борту могут быть беспилотники и безэкипажые катера, которые будут применяться для уничтожения средств противника.

«Некоторые эксперты, аналитики говорят, что время таких кораблей прошло. Но нет, это корабли дальней океанской и морской зоны, они способны решать оперативно-тактические задачи по отражению всех устремлений противника. Тем более, что обстановка накаляется в Арктике, исходя из того, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО», — подытожил Дандыкин.

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