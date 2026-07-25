Страж Арктики получил задачу: крейсер РФ может завершить конфликт с НАТО

Ранее американская газета Military Watch Magazine назвала крейсер «Адмирал Нахимов» самым вооруженным кораблем в мире. В то же время SlashGear писал, что судно будет после возвращения в строй обеспечивать безопасность российских атомных подводных лодок с ядерными ракетами.
«“Адмирал Нахимов” — это страж наших арктических рубежей, он может заходить в Тихий океан и Атлантику, решать там задачи. На его борту находится 3 боевых вертолета различного класса. С новым вооружением у него появятся новые возможности», — сказал Дандыкин.
Он добавил, что на борту могут быть беспилотники и безэкипажые катера, которые будут применяться для уничтожения средств противника.
«Некоторые эксперты, аналитики говорят, что время таких кораблей прошло. Но нет, это корабли дальней океанской и морской зоны, они способны решать оперативно-тактические задачи по отражению всех устремлений противника. Тем более, что обстановка накаляется в Арктике, исходя из того, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО», — подытожил Дандыкин.