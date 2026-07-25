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Крепости Ливана и Себастия получили защиту ЮНЕСКО из-за угрозы уничтожения

На заседании в Пусане комитет ЮНЕСКО принял решение о включении шести культурных объектов Ближнего Востока в основной список Всемирного наследия с одновременным внесением их в перечень объектов, находящихся под угрозой исчезновения.

На заседании в Пусане комитет ЮНЕСКО принял решение о включении шести культурных объектов Ближнего Востока в основной список Всемирного наследия с одновременным внесением их в перечень объектов, находящихся под угрозой исчезновения. Как передает Al Jazeera, это было сделано в рамках экстренной процедуры из-за рисков уничтожения памятников в зонах боевых действий и военных конфликтов.

В перечень вошли пять средневековых крепостей в районе горы Амель на юге Ливана. Среди них — знаменитая цитадель Бофор (Бофорт), которая с конца мая, по данным израильского министра обороны Исраэля Каца, находится под контролем Армии обороны Израиля. Также в список включена Себастия — археологический комплекс на Западном берегу реки Иордан, неподалеку от современного Наблуса. Объект охватывает слои от железного века до исламского периода. Палестинская сторона настаивает на его защите в связи с планами Израиля по изъятию прилегающих земель для создания национального парка.

Решение о включении объектов в список угрожаемого наследия дает им право на усиленную международную защиту и техническую помощь, а также привлекает внимание мирового сообщества к необходимости сохранения памятников в условиях нестабильности.

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