Крепости Ливана и Себастия получили защиту ЮНЕСКО из-за угрозы уничтожения

В перечень вошли пять средневековых крепостей в районе горы Амель на юге Ливана. Среди них — знаменитая цитадель Бофор (Бофорт), которая с конца мая, по данным израильского министра обороны Исраэля Каца, находится под контролем Армии обороны Израиля. Также в список включена Себастия — археологический комплекс на Западном берегу реки Иордан, неподалеку от современного Наблуса. Объект охватывает слои от железного века до исламского периода. Палестинская сторона настаивает на его защите в связи с планами Израиля по изъятию прилегающих земель для создания национального парка.