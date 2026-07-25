Супероружие из Великобритании отправили ко дну: главная новость СВО 25 июля

ВС РФ продолжают массированные удары по военной инфраструктуре в черноморских портах Украины, уничтожая логистику и вооружение, которые противник использует для атак на гражданские суда. В порту Измаил ликвидирован плавучий док для необитаемых подводных аппаратов.
«Необитаемые подводные аппараты изготавливаются по британским технологиям. Это, фактически, дистанционно управляемая торпеда, которая может идти на относительно большой глубине. Противник использует такие аппараты в том числе против наших гражданских судов, которые следуют по Черному морю с мирными грузами», — рассказал об этом вооружении в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Собеседник издания отметил, что основные узлы и детали завозятся с Запада, но «Украина заявляла об этих аппаратах как о своем супероружии, которое уничтожит Крымский мост». По словам Кнутова, уничтожить док мог удар баллистической ракетой или дроном «Герань».