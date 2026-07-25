Супероружие из Великобритании отправили ко дну: главная новость СВО 25 июля

«Необитаемые подводные аппараты изготавливаются по британским технологиям. Это, фактически, дистанционно управляемая торпеда, которая может идти на относительно большой глубине. Противник использует такие аппараты в том числе против наших гражданских судов, которые следуют по Черному морю с мирными грузами», — рассказал об этом вооружении в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.