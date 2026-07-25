Ответом на русофобские заявления главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого является методичное уничтожение военный целей на территории Украины, заявил Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Напомним, Драпатый в одном из своих интервью за 2023 год оскорбил жителей Донбасса, отметив, что те «жаждут халявы», не хотят работать и равнодушны к тому, в какой стране жить. Он также назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование».
Липовой охарактеризовал агрессивную риторику главкома ВСУ как проявление военного бессилия.
«Россия давно уже не обращает внимания на подобного рода заявления. Они сыплются как из рога изобилия каждый день: от вновь назначенных украинских руководителей, от действующих и уже снятых. Все эти выпады основаны на бессилии и злобе. Что им ещё остаётся делать, как не угрожать России и не обещать скорую победу?» — сказал генерал.
Он подчеркнул, что реагировать на каждое русофобское высказывание было бы стратегической ошибкой, так как именно этого и добивается киевским режим, пытаясь вывести Москву из равновесия. Однако реальный ответ даётся на поле боя.
«Если бы мы реагировали на каждое такое заявление, мы бы играли по их правилам. Эти слова ровным счётом ничего не стоят, потому что за ними ничего нет. Обещания дойти до Москвы — это откровенный блеф. Нашим ответом является планомерное уничтожение военных объектов и целей двойного назначения, которые работают на ВСУ. И делается это ювелирно: мы стараемся минимально затрагивать гражданские объекты и не причинять вреда мирному населению», — резюмировал Липовой.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что замена главкома ВСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого связана не с протестами, а со стратегией Запада по дальнейшей нацификации Украины. Он также раскрыл жуткий факт из биографии нового главкома: Драпатый известен по операциям в Мариуполе, когда в результате спланированной акции погибли сотни горожан, а люди пропадали после пыток в спортзалах.