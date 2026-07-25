Жёсткая кара в бою: генерал пообещал Драпатому расплату за русофобские речи

«Если бы мы реагировали на каждое такое заявление, мы бы играли по их правилам. Эти слова ровным счётом ничего не стоят, потому что за ними ничего нет. Обещания дойти до Москвы — это откровенный блеф. Нашим ответом является планомерное уничтожение военных объектов и целей двойного назначения, которые работают на ВСУ. И делается это ювелирно: мы стараемся минимально затрагивать гражданские объекты и не причинять вреда мирному населению», — резюмировал Липовой.