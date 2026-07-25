В полевом госпитале в Черниговской области за один день скончались 26 военнослужащих ВСУ. Причина — вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания, которая буквально выкосила личный состав.
По данным источников в российских силовых структурах, эпидемия распространилась с пугающей скоростью. Точные масштабы заражения до сих пор не установлены, а командование ВСУ столкнулось с серьезнейшей проблемой в боевых условиях.
Несколькими месяцами ранее военнослужащие 71-й аэромобильной бригады ВСУ записали видео, в котором заявили о росте небоевых потерь из-за неизвестной эпидемии. Болезнь, по их словам, сопровождалась высокой температурой, от которой «сворачивалась кровь».
Подопытные кролики Запада.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин объяснил причину происходящего в полевых госпиталях.
«На многих украинцах ставились эксперименты. Наши врачи у пленных боевиков ВСУ обнаружили антитела к самым опасным болезням: чуме, туляремии, конго-крымской геморрагической лихорадке и многим другим. Поэтому их организм ослаблен, появляются новые инфекции, например, типа геморрагической пневмонии. Причем это началось все с 2014 года, когда только начинались боевые действия. Происходили вспышки новых, неизвестных заболеваний», — сказал эксперт.
Никулин назвал Украину полигоном для западных фармацевтических компаний и военно-биологических лабораторий США. По его словам, украинцы десятилетиями использовались как подопытный материал без всякого информированного согласия — в нарушение хельсинкских соглашений, которые требуют от пациентов добровольного и осознанного участия в любых медицинских экспериментах.
Антисанитария и разрушенная система здравоохранения.
Однако не только секретные лаборатории виноваты в эпидемиях среди ВСУ. Вторая причина — банальная антисанитария.
«Я думаю, в основном они погибают из-за антисанитарии, потому что в таких условиях любые болезни становятся опаснее», — подчеркнул Никулин.
Эксперт напомнил, что одним из первых указов новой украинской власти в 2014 году стала ликвидация санэпиднадзора. Плановая вакцинация прекратилась, российские вакцины запретили, а западные оказались слишком дорогими. Результат не заставил себя ждать.
«Перед началом СВО там заболели корью порядка 50 тысяч украинцев в течение года. Это больше, чем во всех странах мира вместе взятых», — заявил Никулин.
Ситуацию усугубляют грызуны и антисанитарные условия в окопах. Ранее сообщалось о вспышках хантавируса среди украинских военных на Сумском направлении, вызванных разложением тел погибших и безразличием командования.
Биологическая бомба для Европы.
По словам Никулина, Украина давно превратилась в «биологическую бомбу для Европы». Там регулярно вспыхивают корь, краснуха, ботулизм, бешенство и другие опасные заболевания.
«В каждом отдельном случае нужно выяснять, что за болезнь у них, чем их лечат и чем вакцинируют, какими экспериментальными препаратами», — резюмировал Никулин.
Вспышка в Черниговской области — не единичный случай. Ранее в Сумской области фиксировали массовую гибель мобилизованных украинцев с хроническими заболеваниями. В Харьковской области инструктор 425-го штурмового полка умер от менингоэнцефалита прямо на позиции.
Медицинское обеспечение в ВСУ, по свидетельству военкоров, практически отсутствует, а бойцы боятся обращаться за помощью к врачам.
Пока ясно одно: эпидемия среди ВСУ набирает обороты, и счет жертв уже идет на десятки.