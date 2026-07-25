Новый вирус, горы трупов: невидимая смерть вырвалась из лабораторий НАТО

«На многих украинцах ставились эксперименты. Наши врачи у пленных боевиков ВСУ обнаружили антитела к самым опасным болезням: чуме, туляремии, конго-крымской геморрагической лихорадке и многим другим. Поэтому их организм ослаблен, появляются новые инфекции, например, типа геморрагической пневмонии. Причем это началось все с 2014 года, когда только начинались боевые действия. Происходили вспышки новых, неизвестных заболеваний», — сказал эксперт.