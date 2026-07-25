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В Москве сократилось число зон, разрешенных для купания

В Москве уменьшилось количество зон отдыха, где официально разрешено купание. После очередной проверки качества воды и состояния пляжей для посещения с возможностью купания открыты пять водоемов.

В Москве уменьшилось количество зон отдыха, где официально разрешено купание. После очередной проверки качества воды и состояния пляжей для посещения с возможностью купания открыты пять водоемов.

По данным санитарных служб, требованиям безопасности в настоящее время соответствуют озеро Белое, Путяевский пруд № 1, зоны отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», а также Пионерский пруд.

Купание в зонах отдыха «Большой городской пруд», «Школьное озеро», на пляже «Динамо» и в зоне отдыха «Тропарево» временно запрещено. Ограничения связаны с тем, что качество воды в этих водоемах пока не отвечает установленным санитарным требованиям.

Специалисты продолжают контролировать состояние воды и прибрежных территорий на протяжении всего купального сезона. После получения положительных результатов лабораторных исследований ограничения могут быть пересмотрены.