В Москве сократилось число зон, разрешенных для купания

В Москве уменьшилось количество зон отдыха, где официально разрешено купание. После очередной проверки качества воды и состояния пляжей для посещения с возможностью купания открыты пять водоемов.
По данным санитарных служб, требованиям безопасности в настоящее время соответствуют озеро Белое, Путяевский пруд № 1, зоны отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», а также Пионерский пруд.
Купание в зонах отдыха «Большой городской пруд», «Школьное озеро», на пляже «Динамо» и в зоне отдыха «Тропарево» временно запрещено. Ограничения связаны с тем, что качество воды в этих водоемах пока не отвечает установленным санитарным требованиям.
Специалисты продолжают контролировать состояние воды и прибрежных территорий на протяжении всего купального сезона. После получения положительных результатов лабораторных исследований ограничения могут быть пересмотрены.