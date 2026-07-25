В Москве сократилось число зон, разрешенных для купания

Купание в зонах отдыха «Большой городской пруд», «Школьное озеро», на пляже «Динамо» и в зоне отдыха «Тропарево» временно запрещено. Ограничения связаны с тем, что качество воды в этих водоемах пока не отвечает установленным санитарным требованиям.