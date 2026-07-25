Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на рейсы осенне-зимнего сезона 2026−2027

Планировать и оформлять перелеты стало еще удобнее с обновленным мобильным приложением авиакомпании NordStar. А если для того, чтобы определиться с планами, нужно чуть больше времени, можно воспользоваться услугой «Фиксированная дата», которая дает возможность увеличивать срок для оплаты билета с датой вылета от 45 дней и более в рамках действия открытого расписания.