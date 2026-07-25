В Хабаровске девочка застряла в бетонной плите посреди затопленного карьера

В Хабаровске спасатели вызволили девочку-подростка, чья нога застряла между бетонными обломками посреди затопленного карьера. Операция продолжалась несколько часов, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Вечером 24 июля девочка вместе с друзьями купалась в водоёме в районе Пятой площадки. Компания добралась до бетонного островка, расположенного в середине карьера, где нога подростка угодила в узкую расщелину между фрагментами железобетонных конструкций. Самостоятельно выбраться девочка уже не смогла.
Вызов поступил дежурной смене поисково-спасательного отряда из села Ракитного. Подъехать непосредственно к пострадавшей было невозможно, поэтому спасателям пришлось вплавь добираться до бетонного островка, одновременно переправляя через воду тяжёлый аварийный инструмент.
Прибыв на место, спасатели начали осторожно разбирать и раздвигать бетонные конструкции, стараясь не причинить девочке дополнительных травм. Работа затянулась на несколько часов из-за сложного расположения островка и ограниченного пространства вокруг пострадавшей.
В итоге подростка удалось освободить. Спасатели доставили её на берег и передали бригаде скорой помощи. Информации о характере полученных травм в ведомстве не привели.
В МЧС напомнили, что карьеры и другие необорудованные водоёмы опасны из-за резких перепадов глубины, затопленных конструкций и мусора на дне. Родителей призвали контролировать, где проводят время дети, и рассказывать им о последствиях купания в подобных местах без присмотра.