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В Хабаровске девочка застряла в бетонной плите посреди затопленного карьера

Подростка несколько часов извлекали из ловушки спасатели МЧС.

В Хабаровске спасатели вызволили девочку-подростка, чья нога застряла между бетонными обломками посреди затопленного карьера. Операция продолжалась несколько часов, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Вечером 24 июля девочка вместе с друзьями купалась в водоёме в районе Пятой площадки. Компания добралась до бетонного островка, расположенного в середине карьера, где нога подростка угодила в узкую расщелину между фрагментами железобетонных конструкций. Самостоятельно выбраться девочка уже не смогла.

Вызов поступил дежурной смене поисково-спасательного отряда из села Ракитного. Подъехать непосредственно к пострадавшей было невозможно, поэтому спасателям пришлось вплавь добираться до бетонного островка, одновременно переправляя через воду тяжёлый аварийный инструмент.

Прибыв на место, спасатели начали осторожно разбирать и раздвигать бетонные конструкции, стараясь не причинить девочке дополнительных травм. Работа затянулась на несколько часов из-за сложного расположения островка и ограниченного пространства вокруг пострадавшей.

В итоге подростка удалось освободить. Спасатели доставили её на берег и передали бригаде скорой помощи. Информации о характере полученных травм в ведомстве не привели.

В МЧС напомнили, что карьеры и другие необорудованные водоёмы опасны из-за резких перепадов глубины, затопленных конструкций и мусора на дне. Родителей призвали контролировать, где проводят время дети, и рассказывать им о последствиях купания в подобных местах без присмотра.

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