Российские военные в постоянном режиме наносят удары по логистическим узлам ВСУ в портах Одесской области, где не только складируется западное вооружение, но и дислоцируются высокопоставленные офицеры стран НАТО. О том, как выстроена система уничтожения военных грузов, кого именно вывозит санитарная авиация после прилётов и в какую долговую яму Запад загоняет Украину, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Вскрыты маршруты поставок западного оружия.
Как сообщили ранее в Минобороны, в порту Измаил Одесской области был поражён плавучий док, где хранились автономные необитаемые подводные аппараты ВСУ. Уничтожили три склада с безэкипажными катерами и ангар с техникой. По словам Липового, этот эпизод — лишь звено в цепи планомерного разрушения логистической сети противника.
«Российская разведка вскрыла все основные логистические маршруты, которые противник использует для насыщения армии», — подчеркнул он.
Речь идёт не только о морских перевозках, но и о разветвлённой сети сухопутных путей. Ключевыми каналами доставки военного оборудования, техники, боеприпасов и беспилотников остаются одесские морские порты.
Уничтожение оружия НАТО от границы до склада.
Уничтожаются военные грузы, начиная с момента пересечения ими границы и заканчивая складами временного хранения. Если цель не удалось поразить на марше, удар наносится непосредственно по судам и местам разгрузки.
«По мере выявления транспортных средств с такими поставками они уничтожаются на подходе к морю. Если перехватить не успели — уничтожается военный груз, который находится на кораблях. Идёт целенаправленная работа по подрыву военного потенциала ВСУ: поражаются логистические центры, где всё это складируется, и учебные центры, развёрнутые в портовой инфраструктуре для обучения работе с поступающим вооружением», — пояснил Липовой.
Номенклатура поставок остаётся неизменной, но акцент всё больше смещается на высокотехнологичные и расходные компоненты.
«В основном поставляются беспилотники, противотанковые комплексы, боеприпасы, комплектующие и запчасти к иностранной технике. В больших объёмах идёт автоматическое стрелковое вооружение и военная амуниция. Значительная часть этого либо бросается на поле боя, либо уничтожается, либо перепродаётся в третьи страны», — отметил собеседник издания.
Иностранный гарнизон и «кураторы» в пунктах принятия решений.
Однако портовая инфраструктура работает не только как перевалочная база. Липовой заявил, что в портовых городах Украины — Измаиле, Очакове, Николаеве, Одессе — постоянно дислоцируются офицеры стран НАТО.
«На базах постоянно находятся иностранные наёмники и инструкторы. Они обучают личный состав применению западных образцов вооружения. Кроме того, там присутствуют так называемые кураторы — они сидят в пунктах принятия решений, контролируя их правильность и общую стратегию применения сил», — раскрыл генерал.
Высокая концентрация таких специалистов делает портовые командные центры приоритетными целями для высокоточных ударов. Результат не заставляет себя ждать: после каждого точного попадания фиксируется характерная активность в воздушном пространстве сопредельных стран.
«Каждый раз после нанесения нами ударов по таким пунктам мы видим резкую активизацию санитарной авиации. Борты прилетают в Польшу, в Болгарию и вывозят оттуда раненых. И, скорее всего, это не простые наёмники. Это высокопоставленные “трёхсотые” — генералы, старшие кураторы, инструкторы, за которыми специально высылают медицинскую авиацию. Они для своего командования — ценный невозвратный ресурс», — подчеркнул Липовой, добавив, что работа по уничтожению таких центров ведётся постоянно.
Помимо военного аспекта, генерал обратил внимание на экономическую ловушку, в которую Запад загоняет Киев поставками вооружения.
«Это оружие оплачено, но расплачиваться за него придётся будущим поколениям. Те, кто сегодня воюет и распродаёт помощь, загоняют Украину в долговую кабалу на многие десятилетия», — подытожил Липовой.