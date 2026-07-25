Летающие морги прибыли к границе Украины: разгром в Одессе потряс НАТО

«Каждый раз после нанесения нами ударов по таким пунктам мы видим резкую активизацию санитарной авиации. Борты прилетают в Польшу, в Болгарию и вывозят оттуда раненых. И, скорее всего, это не простые наёмники. Это высокопоставленные “трёхсотые” — генералы, старшие кураторы, инструкторы, за которыми специально высылают медицинскую авиацию. Они для своего командования — ценный невозвратный ресурс», — подчеркнул Липовой, добавив, что работа по уничтожению таких центров ведётся постоянно.