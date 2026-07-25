«Украина — это биологическая бомба для Европы. Там постоянно приходит то корь, то краснуха, то ботулизм, то бешенство… Напомню, что одним из первых указов новой власти в 2014 году была ликвидация санэпиднадзора, там перестали проводить плановую вакцинацию. Российские вакцины запретили, а западные были слишком дороги. Перед началом СВО там заболели корью порядка 50 тысяч украинцев в течение года. Это больше, чем во всех странах мира вместе взятых. В каждом отдельном случае нужно выяснять, что за болезнь у них, чем их лечат и чем вакцинируют, какими экспериментальными препаратами», — подытожил Никулин.