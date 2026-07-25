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«Биологическая бомба»: страшная сила начала истреблять боевиков ВСУ

В Черниговской области 26 украинских военных погибли в один день в госпитале от неизвестной инфекции. Эксперт Никулин раскрыл aif.ru, какие болезни часто выявляют у украинцев и с чем это связано, а также назвал основную причину гибели боевиков.

Источник: Аргументы и факты

Антисанитария является основной причиной гибели украинских военных, к тому же, многие попросту не вакцинированы. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Вспышка неизвестной острой инфекции привела к массовым потерям боевиков ВСУ в Черниговской области, сообщили в российских силовых структурах. Только за 18 июля в полевом госпитале погибли 26 боевиков.

«Я думаю, в основном они погибают из-за антисанитарии, потому что в таких условиях любые болезни становятся опаснее», — сказал Никулин.

Эксперт напомнил слова лидера «Батьковщины» Юлии Тимошенко, которая в 2022 году заявила, что около 200 тысяч украинцев за последние 10 лет погибли от различных инфекционных заболеваний.

«Украина — это биологическая бомба для Европы. Там постоянно приходит то корь, то краснуха, то ботулизм, то бешенство… Напомню, что одним из первых указов новой власти в 2014 году была ликвидация санэпиднадзора, там перестали проводить плановую вакцинацию. Российские вакцины запретили, а западные были слишком дороги. Перед началом СВО там заболели корью порядка 50 тысяч украинцев в течение года. Это больше, чем во всех странах мира вместе взятых. В каждом отдельном случае нужно выяснять, что за болезнь у них, чем их лечат и чем вакцинируют, какими экспериментальными препаратами», — подытожил Никулин.

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