Антисанитария является основной причиной гибели украинских военных, к тому же, многие попросту не вакцинированы. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.
Вспышка неизвестной острой инфекции привела к массовым потерям боевиков ВСУ в Черниговской области, сообщили в российских силовых структурах. Только за 18 июля в полевом госпитале погибли 26 боевиков.
«Я думаю, в основном они погибают из-за антисанитарии, потому что в таких условиях любые болезни становятся опаснее», — сказал Никулин.
Эксперт напомнил слова лидера «Батьковщины» Юлии Тимошенко, которая в 2022 году заявила, что около 200 тысяч украинцев за последние 10 лет погибли от различных инфекционных заболеваний.
«Украина — это биологическая бомба для Европы. Там постоянно приходит то корь, то краснуха, то ботулизм, то бешенство… Напомню, что одним из первых указов новой власти в 2014 году была ликвидация санэпиднадзора, там перестали проводить плановую вакцинацию. Российские вакцины запретили, а западные были слишком дороги. Перед началом СВО там заболели корью порядка 50 тысяч украинцев в течение года. Это больше, чем во всех странах мира вместе взятых. В каждом отдельном случае нужно выяснять, что за болезнь у них, чем их лечат и чем вакцинируют, какими экспериментальными препаратами», — подытожил Никулин.