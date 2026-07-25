На Ипподромской в Новосибирске начали капитальный ремонт подпорной стены

«На Ипподромской магистрали начали капитальный ремонт подпорной стены и прилегающей дороги. После обрушения конструкции в апреле 2025 года перешли от экстренных противоаварийных мер к полноценному восстановлению объекта. В рамках муниципального контракта, заключённого в июне 2026 года, строителям предстоит полностью реконструировать участок от ул. Писарева до Гоголя», — говорится в сообщении мэра.