На Ипподромской в Новосибирске начали капитальный ремонт подпорной стены

В Новосибирске на Ипподромской магистрали начали капитальный ремонт подпорной стены и прилегающей дороги. После обрушения конструкции в апреле 2025 года строители перешли от экстренных противоаварийных мер к полноценному восстановлению объекта, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
«На Ипподромской магистрали начали капитальный ремонт подпорной стены и прилегающей дороги. После обрушения конструкции в апреле 2025 года перешли от экстренных противоаварийных мер к полноценному восстановлению объекта. В рамках муниципального контракта, заключённого в июне 2026 года, строителям предстоит полностью реконструировать участок от ул. Писарева до Гоголя», — говорится в сообщении мэра.
Проект включает демонтаж повреждённых участков, возведение новых монолитных железобетонных секций с контрфорсами, усиление устоявшихся элементов фундамента и монтаж дренажной системы. Также специалисты обустроят новое земляное полотно, уложат дорожное покрытие и установят ограждения.
Сейчас строители завершили устройство котлована и подготовительные бетонные работы, приступив к армированию и бетонированию фундамента непосредственно на месте обрушения. Подрядчик планирует завершить все работы досрочно — до конца года.