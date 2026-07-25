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Семья из Приангарья вышла на федеральный этап конкурса «Семья года»

Иркутскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» представит семья Михаила и Тамары Чичигиных.

Источник: Telegram-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Об этом сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.

«В этих людях — настоящая жизнь. Именно такие Чичигины из села Шарагай Балаганского района. Вместе Тамара Григорьевна и Михаил Константинович уже более полувека» — говорит глава региона.

Будучи студентами, Тамара и Михаил познакомились в Иркутске, а после по распределению вместе уехали в село Шарагай. Глава семейства работает учителем истории, супруга — учителем музыки, много лет занималась воспитательном работой.

Супруги вырастили пятерых родных детей, а после вышли на пенсию и уже в 1991 года впервые приняли приёмного ребёнка, с тех пор их уже 19.