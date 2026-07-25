Эксперты выступили против ввоза пчел в Приморье из других регионов

«У нас есть собственная уникальная порода пчелы — Дальневосточная. Она зарегистрирована в государственном реестре. Исторически доказано — ввоз пчел в Приморье из других регионов приводит всегда к катастрофе. Так случилось и в 2023 году, когда вместе с пчелами завезли новые болезни и затем произошла массовая гибель. Агентство, наука, органы власти категорически против ввоза пчел. Мы проводим комплекс мероприятий по развитию приморской племенной пчелы», — ответили в пресс-службе на вопрос о необходимости ввоза пчел для поддержания популяции в регионе.