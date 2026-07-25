В Хабаровском крае пожарные справились с возгоранием легкового автомобиля за 20 минут

По данным МЧС по Хабаровскому краю, пожарные подразделения выезжали на 10 техногенных возгораний, 4 из которых пришлись на жилой фонд. В селе Ильинка Хабаровского района ликвидировано пламя в заброшенном деревянном строении (площадь — 35 кв. м). В краевой столице на улице Тихоокеанской потушено загорание мусора между гаражами на площади 8 кв. м; в ходе проверки выявлены повреждения дверей в контейнере и гараже. В Комсомольске на Амуре пожарные справились с возгоранием легкового автомобиля за 20 минут — машина была полностью охвачена огнём.