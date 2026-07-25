В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 112 Трудового кодекса России и включить День знаний в перечень нерабочих праздничных дней. При этом депутаты предлагают не вводить отдельный дополнительный отпуск или специальное право на освобождение от работы только для родителей, а изменить статус самой даты для всех граждан.