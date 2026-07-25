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В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

В Госдуме предложили сделать 1 сентября нерабочим праздничным днем. Соответствующий законопроект направили на заключение в правительство РФ.

В Госдуме предложили сделать 1 сентября нерабочим праздничным днем. Соответствующий законопроект направили на заключение в правительство РФ, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 112 Трудового кодекса России и включить День знаний в перечень нерабочих праздничных дней. При этом депутаты предлагают не вводить отдельный дополнительный отпуск или специальное право на освобождение от работы только для родителей, а изменить статус самой даты для всех граждан.

По мнению авторов законопроекта, такой шаг подчеркнет значение образования, детства и семьи среди государственных приоритетов.

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