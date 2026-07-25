Лица прошлого: в Хабаровске представили архивные фото переселенцев XIX века

В Хабаровске открылась передвижная выставка «Они за счастием брели», посвященная 165-летию отмены крепостного права в России и 120-летию аграрной реформы Петра Столыпина. Экспозиция рассказывает о событиях, которые во многом определили развитие Дальнего Востока.
После отмены крепостного права в 1861 году государство открыло путь для переселения свободных крестьян. Тысячи семей отправились за тысячи километров в поисках земли и лучшей жизни, а Приамурье и Уссурийский край постепенно превратились в территорию крестьянских поселений. В основу выставки легли уникальные фотодокументы из фондов музея.
На снимках — лица людей, которые преодолели долгий и сложный путь ради будущего своих семей. Дополняют экспозицию подлинные предметы переселенцев: тульский самовар, венчальная икона в киоте, вышитые рушники из домотканого полотна, а также деревянная утварь — роёвня для пчел из цельного бревна и сукольня для рукоделия.
— Проект станет отправной точкой для тех, кто интересуется историей своих предков и хочет узнать больше о судьбах людей, освоивших дальневосточные территории. Выставка «Они за счастием брели» реализуется при поддержке Фонда «История Отечества» в рамках федерального проекта «Молодежь и дети» национального проекта «Образование». Благодаря передвижному формату с экспозицией смогут познакомиться жители районов Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, — отметили в Гродековском музее.