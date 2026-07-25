Лица прошлого: в Хабаровске представили архивные фото переселенцев XIX века

— Проект станет отправной точкой для тех, кто интересуется историей своих предков и хочет узнать больше о судьбах людей, освоивших дальневосточные территории. Выставка «Они за счастием брели» реализуется при поддержке Фонда «История Отечества» в рамках федерального проекта «Молодежь и дети» национального проекта «Образование». Благодаря передвижному формату с экспозицией смогут познакомиться жители районов Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, — отметили в Гродековском музее.