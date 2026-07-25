Производство мяса и молока в Ростовской области снизилось, выпуск яиц вырос на 10%

Наиболее заметное снижение зафиксировано в производстве скота и птицы на убой (в живом весе). За пять месяцев хозяйства всех категорий произвели 124,5 тыс. тонн продукции, что составляет 81,1% от уровня аналогичного периода прошлого года. Производство молока уменьшилось до 281,1 тыс. тонн, или до 97,3% прошлогоднего показателя.