Собор Архангела Гавриила. Что можно и что нельзя делать 26 июля 2026

26 июля 2026 года православная церковь чтит одного из семи высших ангелов — архистратига Гавриила, вестника самых важных событий Священной истории. В народном календаре этот день получил название Гаврилов день, или Гаврила Летний. Рассказываем, чем известен архангел Гавриил, о чём молятся святому, что можно и что нельзя делать в этот праздник. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Кто такой архангел Гавриил?
Имя Гавриил переводится с иврита как «Бог — моя сила», «Всевышний — сила моя» или «сила Божия». В христианской традиции архангел Гавриил почитается как один из главных ангелов-вестников, служитель Божий, возвещающий людям волю и замыслы Всевышнего.
Согласно Евангелию, именно архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей благую весть о рождении Сына Божия — Иисуса Христа. Ему же приписывается возвещение праведному Захарии о рождении сына Иоанна, будущего Иоанна Крестителя.
В церковном предании с архангелом Гавриилом также связывают некоторые другие важные события. Считается, что именно он был тем ангелом, который укреплял Христа во время молитвы в Гефсиманском саду перед крестными страданиями, хотя в Евангелии имя этого ангела прямо не указано. Также в некоторых христианских преданиях вестника у пустого гроба Христова, возвестившего жёнам-мироносицам о Воскресении, отождествляют с архангелом Гавриилом, хотя Священное Писание не называет его имени.
Молитва архангелу Гавриилу.
К Архангелу Гавриилу обращаются с молитвами об укреплении веры, духовном наставлении, просвещении и помощи в следовании пути истины. В православной традиции он почитается как вестник Божий, принёсший Деве Марии благую весть о рождении Спасителя.
Верующие обращаются к Архангелу Гавриилу с просьбами о заступничестве, помощи в трудных обстоятельствах и защите от духовных испытаний. Молитва перед его иконой является выражением веры и надежды на Божью помощь.
Что нельзя делать 26 июля 2026 года?
— Нельзя ссориться и сквернословить. Архангел Гавриил считается вестником добрых новостей и благой воли, поэтому конфликты и грубые слова в его день считались особенно неуместными и, по поверьям, могли обернуться разладом и неудачами на весь год.
— Нельзя лениться и бездельничать. По народным приметам, праздность в этот день привлекает бедность и уныние, поэтому предки старались посвятить день полезным, пусть и не тяжёлым делам, чтобы заручиться благополучием.
— Нельзя брать в долг. Считалось, что финансовые обязательства, взятые в этот день, будут долго тяготить человека и мешать достатку прийти в дом, поэтому займы предпочитали отложить на другую дату.
Что можно делать 26 июля 2026 года?
— Посетить храм и помолиться. Архангел Гавриил известен как вестник Благой вести, принёсший Деве Марии радостную новость о рождении Спасителя, поэтому молитва и посещение храма в этот день считаются особенно важными и благодатными.
— Разрешить все конфликты и проблемы. Поскольку Гавриил почитается как посланник мира и добрых вестей, его день издавна считался благоприятным временем, чтобы уладить споры и найти выход из сложных ситуаций.
— Помогать нуждающимся. В этот день принято проявлять милосердие и заботу о тех, кто в этом нуждается, что, по поверьям, привлекает в дом благословение и защиту архангела на весь год.