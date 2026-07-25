Собор Архангела Гавриила. Что можно и что нельзя делать 26 июля 2026

В церковном предании с архангелом Гавриилом также связывают некоторые другие важные события. Считается, что именно он был тем ангелом, который укреплял Христа во время молитвы в Гефсиманском саду перед крестными страданиями, хотя в Евангелии имя этого ангела прямо не указано. Также в некоторых христианских преданиях вестника у пустого гроба Христова, возвестившего жёнам-мироносицам о Воскресении, отождествляют с архангелом Гавриилом, хотя Священное Писание не называет его имени.