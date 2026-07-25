«Удар по укрытию ВСУ в Кондратовке нанесли расчёты орудий Д-74. Расчеты орудия Д-30 поразили укрытие с группой солдат ВСУ в Веролюбовке. Ещё одно здание в Алексеево-Дружковке, где прятались украинские боевики, поразил расчёт орудия Д-20 77-го отдельного мотострелкового полка», — заявили в ведомстве.