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Минобороны РФ: артиллеристы ликвидировали укрытия ВСУ в Алексеево-Дружковке

Российские военные ликвидировали укрытия украинских войск в Алексеево-Дружковке, Веролюбовке и Кондратовке, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали укрытия Вооружённых сил Украины в Алексеево-Дружковке, Веролюбовке и Кондратовке, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты артиллерии российской группировки войск «Юг».

«Артиллеристы Южной группировки войск продолжают наносить точные удары по живой силе противника, поддерживая действия наступающих подразделений. Враг, отступая от Константиновки, пытается перевести дух и ищет убежища в населённых пунктах на краматорском направлении», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что в ряде населённых пунктов Дружковской и Константиновской городских общин операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили мелкие разрозненные группы солдат украинских войск, которые оборудовали временные убежища в домах.

«Удар по укрытию ВСУ в Кондратовке нанесли расчёты орудий Д-74. Расчеты орудия Д-30 поразили укрытие с группой солдат ВСУ в Веролюбовке. Ещё одно здание в Алексеево-Дружковке, где прятались украинские боевики, поразил расчёт орудия Д-20 77-го отдельного мотострелкового полка», — заявили в ведомстве.

Кроме того, военные ликвидировали два пикапа украинских войск в Малотарановке и Дружковке.

Алексеево-Дружковка находится между городами Константиновка и Дружковка. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что российские военные полностью освободили Константиновку.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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