В Киевской области пьяный военный ВСУ в порыве ревности открыл огонь по сослуживцам, убив женщину и одного военного, а еще одного ранив. После этого он сбежал, но был задержан. В Николаеве во время совместного распития спиртных напитков один из боевиков расстрелял своих товарищей из автомата. А в Днепропетровской области российские военные взяли в плен шестерых украинских бойцов, которые были настолько пьяны, что просто не могли оказать сопротивления.