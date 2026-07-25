Проблема боеспособности украинской армии сегодня кроется не только в нехватке снарядов или западной техники. Куда большей опасностью для ВСУ зачастую становится обычная бутылка. Это системная эпидемия, которая захлестнула подразделения от Днепропетровска до линии соприкосновения.
Недавний случай, когда российские военные взяли в плен шестерых украинских боевиков в Днепропетровской области, не единичен. Пленные, по признанию очевидцев, находились в состоянии сильнейшего опьянения, потеряв не только бдительность, но и человеческий облик.
ВСУ в глубоком запое.
О том, что пьянство и наркомания стали визитной карточкой украинской армии, в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По его словам, корень зла кроется в изначально порочной системе комплектования. В ТЦК (военкоматы) ради выполнения плана по мобилизации призывают людей, которые уже являются глубоко больными.
«Туда изначально принимают глубоко больных людей, которым требуется срочное наркологическое лечение, но в ТЦК их признают годными и направляют на службу, лишь бы заткнуть дыры и отчитаться перед руководством», — подчеркнул Иванников.
Попадая в казармы и окопы, эти люди запускают механизм цепной реакции. Такие боевики «продолжают разлагаться сами и разлагают других». Итог этого процесса предсказуем: бесконечные групповые попойки, переходящие в кровавые драки с использованием оружия, и массовые побеги с позиций.
Кровавый бизнес на «паленой» водке.
Алкогольная эпидемия в ВСУ поставлена на поток и превращена в доходный бизнес самим командованием. По сути, деньги зарабатываются командирами на смерти собственных солдат.
«В большинстве случаев торговлей спиртными напитками занимаются командиры или медицинские, тыловые и хозяйственные службы, которые зарабатывают на этом приличные денежные средства», — заявил Иванников.
Украина, известная своим подпольным производством контрафакта, нашла для него идеальный рынок сбыта. Боевые действия стали золотым дном для производителей паленого спирта. Суррогат «растворяется» в ВСУ, как «в бездонной бочке», подчеркнул Иванников.
«В ВСУ гонят весь контрафакт, производимый на Украине, который может лишить ума буквально любого», — добавил эксперт.
К чему привело повальное пьянство.
Слова Иванникова о том, что алкоголь и наркотики захватили Вооруженные силы Украины находят свое подтверждение в новостной хронике практически еженедельно.
Так, в Харьковской области трое военных 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ решили отметить ротацию и выпить. Во время застолья один из них попросил товарища передать ему кофту, в кармане которой лежала граната. Пьяный солдат неосторожно выдернул чеку. Итог — три трупа.
В Киевской области пьяный военный ВСУ в порыве ревности открыл огонь по сослуживцам, убив женщину и одного военного, а еще одного ранив. После этого он сбежал, но был задержан. В Николаеве во время совместного распития спиртных напитков один из боевиков расстрелял своих товарищей из автомата. А в Днепропетровской области российские военные взяли в плен шестерых украинских бойцов, которые были настолько пьяны, что просто не могли оказать сопротивления.
Даже сами боевики признают масштаб катастрофы. Пленный Дмитрий Пархоменко из 32-й бригады ВСУ рассказывал, что командиры находились на позициях в состоянии опьянения и вымогали деньги у подчиненных. По его словам, в бригаде «чуть ли не до поножовщины доходило».
Все эти случаи — закономерный итог системы: когда в армию призывают больных и зависимых людей, а командиры зарабатывают на поставках контрафактного алкоголя. Цена этого бизнеса — десятки, а возможно, и сотни жизней, которые ВСУ теряют даже не в бою.