Небывалый ответ крушит базы ВСУ: расплата за атаки РФ сотрясла всю Украину

«Если допустить, что единичным аппаратам всё же хватило топлива долететь на такое большое расстояние, то запускать их могли из Харьковской или Сумской области. Эти направления для нас сейчас самые актуальные и опасные, потому что оттуда открывается практически прямой маршрут в сторону Московского региона и дальше на север. Тверь географически находится как раз севернее столицы, поэтому с оперативной точки зрения это наиболее логичные районы пуска», — пояснил Попов.