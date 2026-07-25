Небывалый ответ крушит базы ВСУ: расплата за атаки РФ сотрясла всю Украину

Ночь на 24 июля стала одной из самых массированных атак украинских беспилотников и ракет по территории РФ. Только над Ленинградской областью сбили 59 дронов самолётного типа, в Тверской загорелся логистический центр, а в Кировской области вражеская ракета поразила промышленное предприятие. Всего, по данным Минобороны, за ночь перехватили и уничтожили 571 беспилотник. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал вероятные точки запуска и объяснил, как российская армия реагирует на эту угрозу упреждающими огневыми налётами.
Откуда запускали дроны и ракеты.
Атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где загорелись склады Wildberries во Всеволожском районе и обрушились конструкции склада птицефабрики в Кировском районе, генерал Попов связывает с двумя точками. Первая — территория Эстонии.
«Я не исключаю, что запуски осуществлялись с территории Эстонии, где есть полигоны и базы НАТО. Там, кстати, украинские специалисты не только проходят обучение у западных инструкторов, но уже и сами выступают в роли практиков-наставников», — заявил эксперт.
Вторая вероятная точка — гражданские суда в акватории Финского залива. Рыболовецкие или прогулочные шхуны под финским, шведским и другими нейтральными флагами могут служить мобильными платформами пуска.
«Под видом рыбаков или туристов они выходят в залив и запускают дроны прямо в направлении Ленобласти, целясь в портовую инфраструктуру, танкеры с СПГ или атомные станции. Не исключено, что финны где-то просто закрывают на это глаза», — добавил Попов.
Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело о теракте по факту ударов по гражданским объектам.
Удар по Тверской области, где после падения БПЛА загорелось административное здание логистического центра в посёлке Элеватор, по мнению генерала, организован с украинского приграничья.
«Если допустить, что единичным аппаратам всё же хватило топлива долететь на такое большое расстояние, то запускать их могли из Харьковской или Сумской области. Эти направления для нас сейчас самые актуальные и опасные, потому что оттуда открывается практически прямой маршрут в сторону Московского региона и дальше на север. Тверь географически находится как раз севернее столицы, поэтому с оперативной точки зрения это наиболее логичные районы пуска», — пояснил Попов.
Он подчеркнул, что для купирования подобных угроз российские войска целенаправленно работают над расширением буферной зоны на этих направлениях и усиливают противовоздушное прикрытие северных рубежей.
Атака на предприятие в Кировской области, по оценке эксперта, была выполнена крылатой ракетой, которая могла идти сложным маршрутом.
«Кировская область — это северное направление. Запустить крылатую ракету могли из районов Харькова или Сум, а могли направить её сложным маршрутом через Финский залив, чтобы обойти зоны ПВО. Пролететь на предельно малых высотах такое расстояние — задача архисложная, но успех единичных пусков исключать нельзя», — отметил Попов.
Что касается типа ракеты, генерал указал на две версии: активно рекламируемая ВСУ крылатая ракета «Фламинго», по облику близкая к советским Ту-141/143 с британской начинкой, либо глубоко модернизированный комплекс на базе «Точки-У» с новыми навигационными системами и автопилотами — фактический предшественник оперативно-тактических ракет, аналогичных «Искандерам». Точный тип установят по обломкам.
Четыре оружия бьют на упреждение.
Российская армия отвечает на налёты не только заслоном ПВО, но и комплексными упреждающими ударами по логистическим узлам и местам сборки беспилотников.
Попов описал жёсткий алгоритм: «Самый грамотный подход — упреждать. Как только разведка докладывает о любом скоплении техники, вооружения, личного состава или готовых к отправке беспилотников, удар наносится немедленно, без ожидания удобных погодных условий или темноты».
Для этого круглосуточно дежурят авиационный комплекс «Кинжал», «Цирконы» морского базирования, наземные «Искандеры», а также «Герани» разных модификаций. Основная нагрузка по западным поставкам сейчас сконцентрировалась на одесском портовом комплексе и причалах вплоть до дельты Днепра, и именно по ним российская армия дифференцированно наносит точечные и одиночные удары каждую ночь, как только фиксируется разгрузка.
Противник, по словам генерала, рассредоточил производство ракетной техники и дронов по небольшим городам и посёлкам: цеха размером не больше четверти футбольного поля разбросаны по всей Украине.
«Нам приходится выискивать эти точки. Как только находим — удар наносится незамедлительно, даже если цель находится в небольшом населённом пункте вроде тех, по которым мы работали в Кировоградской области. Главный принцип остаётся неизменным — немедленное огневое воздействие, чтобы предотвратить запуски по нашей территории», — резюмировал Попов.