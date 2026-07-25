Финальная битва решит ход СВО: бойцы РФ окружают Славянск и Краматорск

«Славянско-краматорскую агломерацию после 2014 года противник превратил в мощнейший узел обороны. Долгое время они хвастались, что создали неприступную череду городов-крепостей, протянувшуюся через Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, которую уже освободили наши вооружённые силы. Сейчас бои идут на окраинах Алексеево-Дружковки. К Славянску и Краматорску наши войска подошли на дистанцию 10−15 километров, передовые штурмовые группы находятся где-то в 8 километрах. После освобождения Красного Лимана, который находится за излучиной Северского Донца, мы получаем возможность охватить Славянск с северо-востока, поддержать огнём и беспилотной авиацией действия наших штурмовиков», — объяснил военный эксперт.