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Финальная битва решит ход СВО: бойцы РФ окружают Славянск и Краматорск

ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску. О подготовке к главной битве за Донбасс рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные продолжают продвигаться к Славянску и Краматорску. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко, сейчас ведутся бои на окраинах Алексеево-Дружковки.

«Славянско-краматорскую агломерацию после 2014 года противник превратил в мощнейший узел обороны. Долгое время они хвастались, что создали неприступную череду городов-крепостей, протянувшуюся через Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, которую уже освободили наши вооружённые силы. Сейчас бои идут на окраинах Алексеево-Дружковки. К Славянску и Краматорску наши войска подошли на дистанцию 10−15 километров, передовые штурмовые группы находятся где-то в 8 километрах. После освобождения Красного Лимана, который находится за излучиной Северского Донца, мы получаем возможность охватить Славянск с северо-востока, поддержать огнём и беспилотной авиацией действия наших штурмовиков», — объяснил военный эксперт.

Ранее в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему командование ВС РФ отказывается от кровопролитных лобовых атак и делает ставку на тактику «удавки» в Славянске и Краматорске.

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