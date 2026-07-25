Аварийное отключение света в центре Владивостока сорвало ряд мероприятий

Внезапное аварийное отключение электроэнергии в центре Владивостока нарушило планы горожан и гостей города. Под удар, в частности, попал кинотеатр «Океан» на Набережной, 3, где сегодня, 25 июля, в 13:00 должен был состояться премьерный показ документального фильма «Моя Антарктида» (12+) телеканала «Моя планета» (18+). Из-за отсутствия света сеанс экстренно перенесли на субботу, 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Показ должен был пройти в рамках международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» (16+).
Напомним, что еще одна авария произошла вечером 22 июля на подстанции «Улисс». В результате без электроснабжения остались более 13 тысяч жителей. Отключение затронуло дома на улицах Гульбиновича, Запорожской, Интернациональной, Калинина, Можжевеловой, Окатовой и других.