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Бразилия отказалась от производства одного дорогостоящего деликатеса: вот почему

В Бразилии запретили производство фуа-гра.

Источник: Комсомольская правда

Бразилия ввела полный запрет на производство фуа-гра и любых других продуктов, в основе которых лежит метод принудительного откорма. Документ опубликован в правительственном вестнике.

Запрет вступил в силу после того, как бразильский парламент поддержал инициативу, а президент страны Луис Инасиу Лула да Силва поставил под документом свою подпись.

«Производство и реализация любого пищевого продукта, полученного методом принудительного кормления животных, отныне запрещены. Данное положение включает в себя производство и продажу фуа-гра — жирной печени утки или гуся, в свежем или консервированном виде», — следует текст документа.

Законодатели также дали чёткое определение: принудительное кормление — это любой способ насильственного введения корма (ручной или механический) с превышением естественного объема, при котором корм попадает сразу в горло, пищевод, зоб или желудок.

Напомним, что с 1 сентября во Франции вступит в силу закон о запрете доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет.

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