Лучи смерти сойдутся в главной битве: на Украине применят боевые лазеры

«Мощность этого лазера — всего 7−9 киловатт. Это очень мало. Для сравнения: в Израиле лазер выдает 100 киловатт, у американцев — 30, даже Индия с Турцией создают установки на 15 киловатт. Украине же подсунули откровенно слабую версию. Поэтому заявления о поражении самолетов на дальности в пять километров — на мой взгляд, хорошая придумка», — заявил эксперт.