Лучи смерти сойдутся в главной битве: на Украине применят боевые лазеры

Киев активно разгоняет медийную волну вокруг появления собственного лазерного комплекса, способного поражать воздушные цели. Однако, по мнению экспертов, за громким пиаром кроется западный экспериментальный образец с низкой мощностью.
Западное происхождение «украинской гордости».
Несмотря на громкие заявления заместителя главкома ВСУ Андрея Лебеденко о том, что украинская армия вот-вот получит систему «собственной разработки», реальная картина выглядит иначе. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что переданный Киеву комплекс не является продуктом местного ВПК.
«Думаю, что Киеву дали пять или восемь таких установок, чтобы опробовать их непосредственно в боевых действиях. Скорее всего, систему наведения создавали вместе с американцами, а возможно, и с британцами, которые ранее уже передавали лазеры киевскому режиму», — пояснил эксперт.
Технически установка базируется на волоконном лазере. Выбор именно этого типа принципиален: твердотельные аналоги, более мощные по природе, крайне чувствительны к тряске и требуют сложной заводской юстировки после любого передвижения по бездорожью, что на фронте смерти подобно.
Почему молчат о мощности.
Пиар-аппарат Украины рисует впечатляющие цифры: поражение FPV-дронов на дальности до 900 метров, уничтожение «Орланов» с полутора километров и даже перехват крылатых ракет и самолетов на дистанции до пяти километров. Кнутов уверен: верить этим заявлениям без оговорок нельзя. Главный изъян кроется в энергетике.
«Мощность этого лазера — всего 7−9 киловатт. Это очень мало. Для сравнения: в Израиле лазер выдает 100 киловатт, у американцев — 30, даже Индия с Турцией создают установки на 15 киловатт. Украине же подсунули откровенно слабую версию. Поэтому заявления о поражении самолетов на дальности в пять километров — на мой взгляд, хорошая придумка», — заявил эксперт.
По его словам, такой мощности хватит лишь на выжигание чувствительной оптики или видеокамер дронов. В теории можно попытаться ослепить пилота, но прожечь металлическую обшивку самолета или корпус ракеты, летящей на огромной скорости, «абсолютно невозможно».
Невидимый луч.
Сложность борьбы с лазерным оружием заключается не в его броне — её попросту нет, — а в физике самого луча. В отличие от киношных спецэффектов из «Звездных войн», боевой луч незаметен для глаза и стандартной оптики.
«Понять, что тебя облучают, и вычислить, откуда именно идет луч, очень непросто. В этом и состоит главная проблема», — признает Кнутов.
В Киеве утверждают, что решили проблему удержания лазерного пятна на движущемся дроне с помощью компьютерной программы с элементами ИИ. Чтобы прожечь оптику, нужно непрерывно воздействовать на одну точку от трех до пяти секунд. Однако эксперт настроен скептически: гарантированная технология удержания луча в одной точке сегодня существует только в лабораториях США и Израиля.
Маскировка в лесу и быстрая разрядка.
Новое оружие — это не стационарная громадина. Установка мобильна и имеет размер, сопоставимый с небольшим автомобильным прицепом или микроавтобусом. ВСУ могут легко маскировать такие комплексы в лесополосах или среди гражданской застройки. Питание обеспечивают генератор и аккумуляторная батарея, однако ресурс их ограничен. После примерно пятидесяти циклов стрельбы комплекс становится беззащитным грузом — пока не подзарядится.
Но именно мобильность является и слабым местом. Лазер — это небронированная гражданская платформа, начиненная дорогостоящей электроникой.
«Если лазер обнаружен, он уничтожается без проблем: минами, дронами-камикадзе или артиллерией. Тут никакой сложности нет», — сказал Кнутов.
Пока на Украине готовятся обкатывать западные экспериментальные прицепы, в России продолжаются испытания собственного лазерного комплекса «Перун», предназначенного для уничтожения всех типов беспилотных летательных аппаратов.