Мафию в Италии заподозрили в использовании кошек для лесных пожаров

Рядом с выгоревшими территориями нашли свечи и самодельные устройства с задержкой воспламенения. Похожие способы поджога ранее связывали с мафиозными кланами на Сицилии и в районе Везувия. По приоритетной версии, преступники выжигают леса, чтобы скупить землю по заниженным ценам и получить контракты на застройку или установку солнечных батарей.