Мафию в Италии заподозрили в использовании кошек для лесных пожаров

В итальянской области Калабрия поджигателей заподозрили в использовании бездомных кошек для распространения лесных пожаров. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает Daily Mail.
По версии следствия, к животным привязывали пропитанные горючей жидкостью тряпки, поджигали их и выпускали в сухую растительность.
— Этих животных выпускали на поля, они в страхе метались вокруг и распространяли огонь на более обширные территории, — заявил Доменико Костарелла из Агентства гражданской защиты Калабрии.
Рядом с выгоревшими территориями нашли свечи и самодельные устройства с задержкой воспламенения. Похожие способы поджога ранее связывали с мафиозными кланами на Сицилии и в районе Везувия. По приоритетной версии, преступники выжигают леса, чтобы скупить землю по заниженным ценам и получить контракты на застройку или установку солнечных батарей.
За последние дни в регионе зафиксировали более 160 возгораний. В национальном парке Поллино огонь уничтожил около тысячи гектаров. Зоозащитники объявили награду в тысячу евро за информацию о виновных и обратились в прокуратуру, говорится в материале.
Испанские власти объявили чрезвычайную ситуацию в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) на фоне обострившейся ситуации с лесными пожарами.