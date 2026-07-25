Сотня ракет и вертолеты: Запад признал крейсер РФ «Нахимов» самым опасным

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии дял aif.ru рассказал, как изменилось вооружение крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.
Ранее американская газета Military Watch Magazine назвала крейсер «Адмирал Нахимов» самым вооруженным кораблем в мире. В то же время SlashGear писал, что судно будет после возвращения в строй обеспечивать безопасность российских атомных подводных лодок с ядерными ракетами.
«“Адмирал Нахимов” войдет в строй как флагман всего военно-морского флота, думаю. Во время модернизации было заменено оружие на современное, его стало гораздо больше. Если раньше было 20 ракет “Гранит”, то теперь этих ракет десятки каждого вида — это “Калибры”, “Ониксы”, “Цирконы”, которые отлично показали себя в ходе СВО, ни одной ракеты противник сбить не смог. Дальность позволяет бить до 1000 км. Это реальная угроза авианосным группировкам противника», — сказал Дандыкин.
«Артиллерия присутствует. Крейсер оснащен противолодочным вооружением… Этот крейсер, по сути, по вооружению стоит целого соединения кораблей», — подчеркнул Дандыкин.