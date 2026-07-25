Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотня ракет и вертолеты: Запад признал крейсер РФ «Нахимов» самым опасным

«Адмирал Нахимов» назван самым вооруженным кораблем в мире. Капитан 1-го ранга Дандыкин рассказал, как вооружено судно после модернизации. Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии дял aif.ru рассказал, как изменилось вооружение крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.

Ранее американская газета Military Watch Magazine назвала крейсер «Адмирал Нахимов» самым вооруженным кораблем в мире. В то же время SlashGear писал, что судно будет после возвращения в строй обеспечивать безопасность российских атомных подводных лодок с ядерными ракетами.

«“Адмирал Нахимов” войдет в строй как флагман всего военно-морского флота, думаю. Во время модернизации было заменено оружие на современное, его стало гораздо больше. Если раньше было 20 ракет “Гранит”, то теперь этих ракет десятки каждого вида — это “Калибры”, “Ониксы”, “Цирконы”, которые отлично показали себя в ходе СВО, ни одной ракеты противник сбить не смог. Дальность позволяет бить до 1000 км. Это реальная угроза авианосным группировкам противника», — сказал Дандыкин.

Кроме того, на борту размещены средства противовоздушной обороны С-400, С-350 и другие.

«Артиллерия присутствует. Крейсер оснащен противолодочным вооружением… Этот крейсер, по сути, по вооружению стоит целого соединения кораблей», — подчеркнул Дандыкин.