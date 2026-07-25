Ван И призвал Китай и Россию укреплять сотрудничество в ШОС

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости укрепления взаимодействия Москвы и Пекина на международных площадках и дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества.
Дипломат отметил, что Россия и Китай должны совместно содействовать укреплению ШОС, развивать «шанхайский дух» и придавать новый импульс совершенствованию системы глобального управления.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Китай стали мировой осью справедливости. Президент Владимир Путин уточнил, что у стран общие взгляды на многие важные вопросы политики. По его словам, Москва и Пекин активно работают над расширением мощи БРИКС.
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