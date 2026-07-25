Добровольческое объединение «Группа Добра» активно отправляет гуманитарную помощь в зону СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За II квартал 2024 года объединение передало в зону проведения СВО 18 партий груза — это более 600 единиц различной гуманитарной помощи.
Начиная с 2024 года волонтерским движением «Группа Добра» из административного центра Абанского района было отправлено более 100 посылок. В них вошли маскировочные сети, антидроновые одеяла, плащи «Леший», баллистические напашники из СВМПЭ, а также индивидуальные посылки по заявкам бойцов.
Встречи волонтеров проходят ежедневно на базе Абанской школы № 4 им. В. С. Богуцкого. Еженедельно по четвергам к плетению маскировочных сетей привлекаются школьники с родителями и просто неравнодушные граждане.
«Мы создали волонтерское движение в марте 2024 года. Каждый день мы проделываем огромную работу по оказанию гуманитарной помощи. Почему “мы”? Потому что без неравнодушных людей ничего бы не получилось. Сейчас численность волонтеров составляет более 600 неравнодушных человек по всему Абанскому району. В их числе женщины и мужчины, у которых на передовой мужья, сыновья, братья, друзья, соседи. Именно вместе и сплоченно можно помогать нашим бойцам, которые рассчитывают на нашу поддержку», — прокомментировала руководитель волонтерского движения «Группа Добра» Елена Кайрис.