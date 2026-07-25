Добровольческое объединение «Группа Добра» активно отправляет гуманитарную помощь в зону СВО

«Мы создали волонтерское движение в марте 2024 года. Каждый день мы проделываем огромную работу по оказанию гуманитарной помощи. Почему “мы”? Потому что без неравнодушных людей ничего бы не получилось. Сейчас численность волонтеров составляет более 600 неравнодушных человек по всему Абанскому району. В их числе женщины и мужчины, у которых на передовой мужья, сыновья, братья, друзья, соседи. Именно вместе и сплоченно можно помогать нашим бойцам, которые рассчитывают на нашу поддержку», — прокомментировала руководитель волонтерского движения «Группа Добра» Елена Кайрис.